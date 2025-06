Nuove Norme sul Turismo: Salvataggio per le Imprese Italiane

Negli ambiti del turismo e dell’economia, una recente decisione dell’Unione Europea ha suscitato un forte interesse. La nuova direttiva europea sul turismo, approvata di recente, evita una grave crisi per molti operatori italiani del settore.

L’europarlamentare Denis Nesci, relatore del provvedimento, ha sottolineato come le modifiche apportate al testo originale siano state fondamentali per non penalizzare eccessivamente le imprese turistiche. Tra le modifiche più rilevanti, è stata eliminata la norma che richiedeva un acconto del 25% sul pacchetto turistico almeno 28 giorni prima della partenza, una condizione giudicata poco praticabile per i viaggiatori.

Inoltre, è stata chiarita la definizione di “pacchetto turistico”, limitata alla combinazione di almeno due servizi, evitando confusioni normativi. Altri risultati della negoziazione includono l’abolizione dell’obbligo di un conto fiduciario, una definizione più precisa dei motivi di risoluzione contrattuale e l’introduzione di un voucher volontario, lasciando il consumatore libero di scegliere tra rimborso e buono.

La direttiva offre anche garanzie in caso di insolvenza degli operatori, con rimborsi assicurati e, se necessario, rimpatri per chi si trova all’estero. Infine, i tempi per la gestione dei reclami sono stati riformati, richiedendo conferma da parte dell’operatore entro sette giorni e risoluzione entro trenta.

Nesci ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di un equilibrio tra la protezione dei consumatori e la sostenibilità delle imprese, ringraziando anche chi ha contribuito a migliorare il testo, sottolineando l’importanza del turismo per regioni come la Calabria.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.telemia.it