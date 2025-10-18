Nuove norme sugli alimenti vegetali: Italia e sostenibilità animali

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è possibile utilizzare termini comunemente associati a prodotti animali per descrivere alimenti a base di proteine vegetali, come “bistecca di soia” o “burger vegetale”, a patto che l’etichettatura sia chiara e indichi l’origine vegetale del prodotto. Questo decisione si basa sul Regolamento (UE) n. 1169/2011, che garantisce che i consumatori possano facilmente comprendere le differenze tra i prodotti quando le informazioni sono esplicitate in modo chiaro.

Tuttavia, un nuovo emendamento del Parlamento europeo introduce un divieto più severo: termini come “meat sounding” possono essere utilizzati solo per prodotti a base di carne. Questa misura è stata fortemente sostenuta dal settore zootecnico, che punta a proteggere i consumatori da potenziali confusioni, ma con una maggiore rigidità rispetto alle precedenti normative.

L’approvazione di questo emendamento richiede un iter burocratico specifico, che include la ratifica del Consiglio dell’Unione Europea e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In assenza di ritardi burocratici, le aziende avranno tempo fino alla fine del 2026 o all’inizio del 2027 per adeguarsi, modificando denominazioni, packaging, etichette e strategie di comunicazione.

Questo cambiamento normativo rappresenta una sfida per le aziende del settore vegetale, che potrebbero perdere appeal presso i consumatori attenti alla salute e all’ambiente. L’uso di termini come “burger” ha storicamente aiutato a rendere i prodotti più comprensibili. La rimozione di queste denominazioni complicherà ulteriormente il posizionamento e la riconoscibilità sul mercato.

Inoltre, il rallentamento della crescita del comparto vegetale potrebbe ostacolare il processo di decarbonizzazione dell’agroalimentare, essenziale per ridurre le emissioni. Una strategia efficace per affrontare questi cambiamenti sarebbe quella di adottare un “doppio binario comunicativo”, affiancando i tradizionali termini “meat sounding” a nuove denominazioni, per facilitare l’adattamento dei consumatori.