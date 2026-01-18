Nuove norme per ricette mediche in Italia

Sono previste novità per le ricette rinnovabili, come previsto nello schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr”. Il provvedimento prevede nuove misure per semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici per i pazienti cronici e quelli affetti da patologie rare, alleggerendo anche il carico di incombenze sui medici.

In particolare, si interviene sulla prescrizione dei farmaci, modificando una normativa vecchia di un quarto di secolo. Il numero massimo di confezioni di farmaci prescrivibili su ogni ricetta passerà da 6 a 12, mentre la durata della validità della ricetta medica passerà da 180 giorni a 360 giorni. Le farmacie dovranno dispensare un numero di confezioni sufficiente a coprire 90 giorni di terapia.

Una misura specifica riguarda l’approvvigionamento dei farmaci monopolio, coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive. Le Regioni potranno provvedere all’acquisto di questi medicinali con una procedura negoziata anche senza l’obbligo di una preventiva pubblicazione del bando.

Le nuove norme sono orientate a snellire ulteriormente l’accesso alle cure, riducendo il carico burocratico su cittadini e operatori, rafforzando le garanzie di disponibilità e accesso al farmaco. Ciò offrirà maggiori garanzie per una continuità terapeutica più sicura, in particolare per categorie di pazienti come i cronici e le persone con patologie rare.