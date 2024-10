Nuove norme per i proprietari di cani guida: cosa cambia nel 2025

L’approvazione delle nuove norme rappresenta un grande passo avanti per coloro che utilizzano un cane guida. Le modifiche, che entreranno in vigore nel 2025, migliorano significativamente la quotidianità di queste persone, che fino ad ora hanno spesso incontrato restrizioni nell’accesso a luoghi pubblici con i loro animali. Con la nuova Legge di Bilancio, i cani guida avranno finalmente il diritto di accedere a tutti i luoghi aperti al pubblico insieme ai loro proprietari. Inoltre, sarà consentito anche l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici.

Le norme sono state progettate per disincentivare commercianti e conducenti a imporre il proprio giudizio sull’ingresso dei cani guida, promuovendo quindi la libertà delle persone con disabilità. È importante sottolineare che la presenza di un cane guida non deve essere vista come un capriccio, bensì come un elemento essenziale per il supporto di chi ha esigenze particolari, come le persone non vedenti o coloro che soffrono di disturbi neurologici, come l’epilessia.

La legge prevede sanzioni per coloro che non rispetteranno queste nuove norme. I gestori di esercizi pubblici o i conducenti di mezzi di trasporto che negano l’accesso agli utenti accompagnati da cani guida saranno soggetti a multe che possono variare da un minimo di 100 euro a un massimo di 5.000 euro. L’importo della pena sarà determinato dalle autorità competenti in base alla gravità della discriminazione o dell’ostacolo creato.

Questa iniziativa mira quindi a garantire che le persone con disabilità vivano una vita più autonoma e inclusiva, migliorando l’accessibilità agli spazi pubblici e ai servizi di trasporto. La nuova Legge di Bilancio si propone di cambiare radicalmente la situazione attuale, assicurando questi diritti fondamentali e contribuendo a una società più equa e rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, si spera che le persone con cani guida possano godere di maggiore libertà e dignità nella loro vita quotidiana.