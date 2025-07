Nuove norme per gli animali da pelliccia: il parere dell’Efsa

La condizione degli animali da pelliccia negli allevamenti è al centro di un nuovo report scientifico dell’EFSA, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Questo studio si concentra sulle principali specie allevate, tra cui visoni, volpi, procioni e cincillà, evidenziando problematiche legate alla spazio inadeguato delle gabbie e alla qualità della loro alimentazione.

Il parere è stato richiesto dalla Commissione Europea in vista di possibili normative per migliorare il benessere animale, sulla scia della campagna “Fur Free Europe”, che ha raccolto oltre 1,7 milioni di firme per chiedere il divieto totale degli allevamenti di animali da pelliccia. Secondo i ricercatori, le gabbie attuali sono così piccole da non permettere il movimento e provocano stress tra gli animali, specialmente quando più esemplari sono rinchiusi insieme.

Il report propone alcuni miglioramenti, come una dieta più nutriente e l’introduzione di elementi stimolanti all’interno delle gabbie. Tuttavia, le raccomandazioni sono limitate senza una ristrutturazione radicale degli spazi di allevamento, i quali dovrebbero essere sostituiti da recinti più ampi e confortevoli.

Fra le altre criticità, il tipo di pavimentazione attuale risulta nocivo per le zampe di volpi e procioni, mentre i cincillà richiedono spazi per nascondersi e possibilità di fare bagni di sabbia. L’EFSA suggerisce che solo attraverso un intervento significativo si potrà garantire una migliore qualità della vita agli animali in allevamento.