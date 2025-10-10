Nuove norme europee per cani e gatti in Italia

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative per il benessere degli animali domestici, migliorando la tutela di cani e gatti. Queste regole, che si applicano anche in Italia, mirano a uniformare le disposizioni negli Stati membri e a garantire standard elevati per la detenzione, il trasporto e la prevenzione delle malattie.

Una delle novità più importanti prevede l’obbligo di registrazione elettronica tramite microchip per tutti i cani e gatti, semplificando il monitoraggio e la gestione sanitaria. Sono state stabilite indicazioni precise sulle condizioni di custodia, con particolare attenzione agli spazi e alle necessità di movimento degli animali. Le nuove regole intensificano inoltre la lotta contro l’abbandono e il maltrattamento, introducendo sanzioni più severe per chi non rispetta gli standard stabiliti. È vietato tenere animali in spazi angusti e si richiede un’alimentazione equilibrata, approvata da professionisti.

In Italia, le nuove norme hanno portato a un aggiornamento della legislazione nazionale, con un focus sulla responsabilità dei proprietari. Questi ultimi devono adottare il microchip e registrare gli animali all’anagrafe, attuare misure preventive contro le malattie attraverso vaccinazioni e visite veterinarie periodiche, garantire uno spazio adeguato al benessere psicofisico dell’animale.

Il Ministero della Salute sta promuovendo campagne informative per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di rispettare queste regole. Inoltre, le autorità locali eseguiranno controlli più frequenti, con la possibilità di applicare sanzioni per inadempienze.

Le normative riguardano anche il trasporto degli animali, imponendo l’uso di sistemi di contenimento sicuri durante gli spostamenti e condizioni di temperatura controllata per evitare stress e incidenti. Tali misure si applicano anche ai viaggi all’interno dell’Unione Europea, assicurando una tutela uniforme e controlli sanitari più rigorosi ai confini per prevenire malattie infettive.