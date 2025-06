Nuove Normative UE: Italia e il Futuro della Vendita di Animali

L’Europa si prepara a introdurre nuove normative per la vendita e la tracciabilità di cani e gatti, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele per gli animali. La proposta di legge, approvata dal Parlamento Europeo e ora sotto esame del Consiglio, rappresenta un potenziale avanzamento per la regolamentazione del mercato degli animali domestici.

Gabriella Caramanica, segretaria nazionale del partito REA, ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di affrontare il traffico di cuccioli in Europa. La legge, in fase di ratifica, deve servirci come spunto per riformare il settore in Italia, un intervento necessario secondo Caramanica e Paolo Caldora, responsabile del Dipartimento diritti degli Animali del partito.

Entrambi hanno invitato a un dialogo produttivo per promuovere una riforma organica in Italia, suggerendo che il paese potrebbe diventare un esempio di garanzie per gli animali, aumentando la trasparenza nella filiera commerciale. Un simile intervento sarebbe fondamentale per combattere il traffico e il commercio illegale di animali, nonché per affrontare problemi come il randagismo e gli abbandoni.

Il Trattato di Lisbona riconosce gli animali come esseri senzienti, una fondamentale considerazione da integrare nella legislazione attuale, evitando che vengano trattati come meri beni materiali. Questa necessità di un cambiamento radicale nella percezione degli animali è una priorità che, secondo Caramanica, il governo italiano deve urgentemente affrontare per sviluppare riforme efficaci in questo settore.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.politicamentecorretto.com