Nuove Normative sulla Circolazione: Le Riforme Governative sugli Stupefacenti

Parziale marcia indietro del governo italiano sulle nuove norme del Codice della strada riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti. Una circolare, inviata dai ministeri dell’Interno e della Salute, rivede le linee guida introdotte dal ministro Matteo Salvini, che prevedevano sanzioni per chi consumava droghe, indipendentemente dagli effetti sulla capacità di guida. Ora è necessario accertare che la sostanza assunta continui a influenzare le capacità del guidatore al momento della guida.

Le nuove regole modificano quelle stabilite con la riforma dello scorso anno, eliminando il criterio dello “stato di alterazione psico-fisica” durante la guida. Inizialmente, bastava un test rapido positivo, anche giorni dopo l’assunzione, per sanzionare un conducente. Con la nuova circolare, si precisa che per accusare qualcuno di guida sotto l’influenza di stupefacenti è indispensabile dimostrare che la sostanza stia ancora producendo effetti.

Inoltre, deve essere dimostrato che la sostanza è stata assunta in un periodo vicino al momento della guida. Le procedure di accertamento prevedono che, in caso di fermo, le forze dell’ordine effettuino un test salivare sul conducente. In caso di positività, si prelevano due campioni di saliva: il primo per le analisi di conferma, il secondo per eventuali contro-analisi. Nonostante il cambiamento, il ministero dei Trasporti sostiene che la circolare è coerente con le norme del Codice della strada, mirate a punire chi guida dopo aver assunto droghe, superando il concetto soggettivo di alterazione.