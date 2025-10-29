Nuove nomine per le Autorità Portuali in Italia

La seduta di ieri ha portato importanti sviluppi nella nomina dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale. Giovanni Gugliotti è stato scelto come nuovo presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ionio, dopo un lungo periodo di incertezze dovute a divergenze all’interno della maggioranza.

Durante la Commissione Ambiente del Senato è stato dato il via libera anche a sette altre nomine. Tra le persone nominate ci sono Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; Davide Gariglio, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale; Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale; Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; Matteo Gasparato, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale; Paolo Piacenza, presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; e Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Questi passaggi concludono un lungo processo di nomina, permettendo di dare una direzione chiara alla gestione dei porti italiani.

