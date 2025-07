Nuove linee guida per l’AI: privacy e innovazione in equilibrio

Negli ultimi anni, il tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale è diventato cruciale per aziende e istituzioni. Il Garante della privacy francese (Cnil) ha recentemente emesso raccomandazioni per aiutare le imprese a interpretare le normative relative all’IA, pubblicando le linee guida dopo un anno di consultazione.

Con l’introduzione di ChatGPT nel novembre 2022, il panorama della privacy e della regolamentazione è cambiato rapidamente. Durante la negoziazione dell’AI Act, regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, è emersa la necessità di delineare chiaramente come gestire l’uso di sistemi per scopi generali. Nel marzo 2023, il Garante italiano avviò un’investigazione su OpenAI, che portò a un mese di blocco per la piattaforma. Successivamente, l’accesso a ChatGPT fu ripristinato con miglioramenti per salvaguardare la privacy degli utenti.

Il Gdpr, pur essendo una norma tecnologicamente neutra, consente l’uso del legittimo interesse da parte delle aziende quando non è possibile ottenere il consenso degli interessati. Tuttavia, tale utilizzo deve essere chiaro, necessario e non compromettere i diritti fondamentali delle persone. La Cnil ha chiarito che obiettivi come la ricerca scientifica, lo sviluppo di nuovi servizi o l’individuazione di comportamenti fraudolenti possono giustificare tali pratiche.

Le aziende devono anche dimostrare che l’uso dei dati è l’unico metodo possibile per raggiungere i propri scopi, come nel caso delle misure di sicurezza informatica. Inoltre, è fondamentale rispettare il principio di minimizzazione dei dati, impiegando solo le informazioni necessarie e, se possibile, optando per dati anonimizzati o sintetici.

Infine, la Cnil incoraggia a considerare positivamente i progetti di IA che apportano benefici alla collettività, come nel campo della salute o dell’accesso ai servizi per persone con disabilità.