Nuove linee guida per la salute mentale in Italia

Il Ministero della Salute ha istituito un Tavolo tecnico per la salute mentale con l’obiettivo di aggiornare le Linee guida, ferme da un decennio. Questo tavolo, composto da esperti di psichiatria, neuropsichiatria infantile, psichiatria forense, rappresentanti del Ministero e associazioni di professionisti, ha avviato audizioni aperte a associazioni e persone interessate. Il Progetto Itaca è stata tra le prime associazioni a partecipare, presentando importanti iniziative come la prevenzione nelle scuole per adolescenti, formazione per familiari e caregiver, e promozione di inclusione sociale e lavorativa per persone con disturbi mentali.

Particolare attenzione è stata rivolta ai progetti di prevenzione e inclusione sociale. Successivamente, il Tavolo ha organizzato gruppi di lavoro per elaborare proposte su vari temi e ha avviato un percorso per visitare diverse regioni del Paese, con l’obiettivo di comprendere meglio le realtà locali. In questo contesto, la Fondazione Progetto Itaca ha svolto un ruolo chiave, raccogliendo dati e analizzando i bisogni di pazienti e familiari in otto regioni. Ciò ha fornito un quadro utile, pur non esaustivo, della situazione dei servizi territoriali e delle loro criticità.

Le informazioni raccolte, unite ai contributi di esperti, hanno portato alla stesura di nuove linee guida per la riorganizzazione del sistema della salute mentale, tenendo conto dei cambiamenti degli ultimi anni. Si auspica che il Piano possa diventare operativo e ricevere le risorse necessarie, riconoscendo al Terzo settore un ruolo di supporto attivo nella sua diffusione e attuazione.