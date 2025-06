Nuove Leggi sui Reati contro gli Animali: Cosa Cambia?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2025, n. 82, che apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale riguardanti i reati contro gli animali.

Tra le principali modifiche al codice penale, si segnala l’aumento delle pene per l’art. 544-bis (uccisione di animali) e l’art. 544-ter (maltrattamento di animali), insieme a innalzamenti per l’art. 544-quinquies (divieto di combattimenti tra animali). È stato introdotto l’art. 544-septies, che prevede un aumento delle pene in determinate circostanze, come la commissione di reati in presenza di minori o nei confronti di più animali. Sono state anche modificate le disposizioni relative agli art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 727 (abbandono di animali).

Per quanto concerne il codice di procedura penale, è stato istituito l’art. 260-bis, che consente all’autorità giudiziaria di affidare definitivamente animali sequestrati ad associazioni, con la necessità di versare una cauzione per il loro mantenimento.

Inoltre, le misure di prevenzione del codice antimafia si applicheranno anche a chi è dedito abitualmente a crimini contro gli animali. La legge modifica anche il decreto legislativo 231/2001, introducendo l’art. 25-undevicies, che prevede sanzioni pecuniarie per gli enti responsabili dei reati contro gli animali.

La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com