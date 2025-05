Nuove Leggi più Severe per la Protezione degli Animali

Il Senato ha approvato definitivamente un disegno di legge che introduce pene più severe per i reati contro gli animali e nuove tutele. Tra le principali misure, è previsto il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena e il divieto di commercializzazione di pelli e pellicce di gatto domestico. La legge, composta da 15 articoli, modifica il codice penale per riconoscere gli animali come esseri senzienti.

Il primo articolo ridefinisce la protezione degli animali, non più basata solo sul “sentimento”, ma sulla loro condizione di esseri senzienti. È previsto un inasprimento delle pene: aumentano le sanzioni per chi organizza spettacoli che comportano sevizie e per chi partecipa a combattimenti illegali, con pene che arrivano fino a quattro anni di reclusione. Maggiori sanzioni riguardano anche maltrattamenti e uccisioni di animali.

Ulteriori cambiamenti includono il divieto di abbattimento di animali coinvolti in indagini penali, e il sequestro e la confisca degli animali oggetto di reato saranno regolati con l’affidamento a associazioni autorizzate. Verranno inoltre adottate misure di prevenzione per i recidivi, similarmente a quelle previste nel codice antimafia. È previsto anche un divieto generalizzato di tenere animali legati alla catena, eccetto per motivi di salute o sicurezza.

La legge prevede inoltre l’aumento delle sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia e introduce disposizioni per il coordinamento delle forze di polizia nel campo della protezione animale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com