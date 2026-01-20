Nuove lauree per infermieri in Italia

La Sanità italiana sta per accogliere tre nuove figure di infermieri specializzati: l’infermiere di famiglia e comunità, l’infermiere specialistico nelle cure intensive e nell’emergenza e l’infermiere esperto nelle cure neonatali e pediatriche. Questi nuovi professionisti saranno formati attraverso tre nuove lauree magistrali che saranno attivate dopo una lunga fase di elaborazione.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha trasmesso lo “schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009” al Parlamento per i pareri di rito, introducendo nuovi percorsi specialistici biennali per gli infermieri che già possiedono una laurea triennale. Queste nuove lauree potrebbero partire già nel prossimo anno accademico e aprono uno spiraglio importante per lo sviluppo di questa professione, che soffre di una grave crisi di attrattività in Italia.

Le tre nuove lauree in area clinica individueranno competenze che includono la possibilità per gli infermieri laureati di poter scrivere le prime ricette, ovviamente di presidi, ausili e tecnologie legate all’assistenza degli infermieri. L’obiettivo di fondo di queste nuove lauree è quello di far tornare attrattiva questa professione e convincere i giovani a scegliere questo percorso di formazione. I nuovi laureati magistrali potranno frequentare master di secondo livello e dottorati di ricerca e acquisiranno specifiche competenze specialistiche con modalità didattiche interattive e laboratori sperimentali.

Tra le nuove competenze dei laureati ci sarà anche la possibilità di valutare e indicare trattamenti assistenziali, presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro necessari a garantire continuità e sicurezza delle cure. Questo rappresenta un passo verso la ricetta infermieristica, fondamentale per dare un ruolo di maggior peso a questa figura cruciale che tiene in piedi ospedali e cure sul territorio.