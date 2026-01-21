Nuove lauree per infermieri in Italia

La sanità italiana sta per accogliere tre nuove lauree magistrali per formare infermieri professionali con competenze specifiche. L’obiettivo è quello di rendere più attrattiva una professione sempre meno ambita dai giovani e colmare la mancanza di personale nelle strutture ospedaliere, che ammonta a circa 60mila posti vacanti.

I nuovi percorsi biennali si affiancano alla laurea magistrale in scienze infermieristiche già attiva e potrebbero essere disponibili presto. Grazie al percorso di cinque anni, gli infermieri potrebbero sbloccare la possibilità di prescrivere ricette, oggi appannaggio solo dei medici.

I tre nuovi percorsi formeranno tre differenti figure: l’infermiere di famiglia e comunità, l’infermiere specialistico nelle cure intensive e l’infermiere esperto nelle cure neonatali e pediatriche. L’infermiere di famiglia e comunità si occuperà di promuovere la salute, prevenire le malattie e gestire la cronicità, lavorando a stretto contatto con cittadini, famiglie, medici e servizi sociali.

L’infermiere specialistico nelle cure intensive offrirà un’assistenza qualitativamente elevata e sicura nel campo della medicina intensiva, operando in modo autonomo o in collaborazione con altri professionisti. L’infermiere esperto nelle cure neonatali e pediatriche si prenderà cura di pazienti dalla nascita fino ai 18 anni, con competenze avanzate per gestire bisogni complessi in vari contesti.

Gli infermieri potranno lavorare presso ospedali, pronto soccorso, sale operatorie, reparti di rianimazione, ospedali pediatrici o ambulatori del territorio. Inoltre, potrebbero avere la possibilità di prescrivere ricette infermieristiche, come presidi, ausili e tecnologie legate all’assistenza degli infermieri, aumentando l’efficienza del servizio sanitario.