Nuove Ipotesi sul Delitto di Vago di Lavagno: Indagini sulla Morte della Donna 58enne

L’omicidio avvenuto a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, ha suscitato grande inquietudine, poiché le circostanze rimangono nebulose. Alessandra Spiazzi, 58 anni, è stata uccisa e suo figlio di 15 anni è rimasto gravemente ferito. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando seguendo diverse piste per chiarire la dinamica dell’evento.

Una delle ipotesi esaminate dai Carabinieri è che la responsabilità dell’accaduto possa ricadere sulla vittima stessa. Alcune fonti indicano che durante un litigio, Alessandra potrebbe aver ferito il figlio e, una volta lucida, avrebbe scelto di togliersi la vita. La procura di Verona considera questa teoria come la più plausibile. In questo contesto, la figura del marito di Alessandra, Luciano Feltre, 60 anni, è stata del tutto scagionata: egli è stato ascoltato come persona informata sui fatti, senza che siano state avviate indagini a suo carico.

Stando alle attuali indagini, si esclude la presenza di altre persone al di fuori della famiglia al momento del delitto. L’arma del delitto, una pistola, apparteneva al defunto padre di Alessandra e è stata trovata sul luogo dell’omicidio. Sono in corso accertamenti sull’arma per verificare ulteriori dettagli.

Testimoni del quartiere dichiarano di aver udito urla provenienti dall’abitazione al momento dell’omicidio e di aver sentito due colpi di sparo. I vicini, allarmati dai rumori, avevano compreso che qualcosa non andava. È stato proprio Luciano Feltre a contattare i Carabinieri dopo aver compreso la gravità della situazione.

Le indagini procedono per fare chiarezza su questa triste vicenda che ha colpito la comunità di Vago di Lavagno. La possibilità che sia stata una tragedia familiare ha portato a riflessioni su dinamiche più ampie legate a conflitti interni e a scenari di violenza domestica. Gli inquirenti sono concentrati nell’accertamento della verità, cercando di ricostruire eventi che hanno portato a una tragedia familiare. La comunità resta in attesa di risposte e di giustizia per quanto accaduto.