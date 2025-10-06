Nuove iniziative per la Cardiologia in Italia con Gise

Alfredo Marchese è stato nominato presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise). La sua elezione è avvenuta durante il congresso nazionale della società scientifica, recentemente concluso a Milano, dove ha preso il posto di Francesco Saia.

Marchese ha delineato un programma articolato in cinque punti. Il primo obiettivo del nuovo presidente è di incentivare la ricerca clinica e la partecipazione italiana a trial internazionali di grande rilevanza. Un aspetto cruciale sarà l’internazionalizzazione, con un focus particolare sui giovani professionisti. Marchese intende infatti potenziare le fellowship per facilitare la loro integrazione nelle reti internazionali e valorizzare il loro contributo nei gruppi di lavoro e nei congressi.

Un ulteriore punto del programma riguarda la valutazione della performance e della qualità dell’assistenza. L’intenzione è quella di migliorare la raccolta di dati Gise per monitorare gli esiti clinici e procedurali, oltre a quelli del percorso intraospedaliero.

Infine, Marchese ha evidenziato l’importanza di affrontare le disparità nel settore sanitario, per garantire un accesso equo alle cure interventistiche. Ha sottolineato la necessità di intervenire sulle disuguaglianze geografiche, riducendo le differenze nell’accesso a procedure complesse tra Nord e Sud Italia. Inoltre, è intenzionato a considerare le difficoltà socio-economiche che i pazienti a basso reddito affrontano nel raggiungimento di centri specializzati e nell’aderenza alle terapie, spesso influenzati da costi indiretti.