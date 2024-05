Nuove impressionanti immagini di galassie ci raggiungono dal telescopio Euclid dell’ESA

Il cosmo continua a sorprenderci tramite le nuove spettacolari immagini provenienti dalla missione Euclid dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Tra gli oggetti osservati per la prima volta, gli astronomi hanno potuto scoprire nebulose, innumerevole stelle e un ammasso di 50.000 galassie.

Un ottimo bottino per una missione scientifica partita solo l’anno scorso e che ha tra i suoi tanti obiettivi quello di “tenere testa” e sostenere il James Webb Space Telescope della NASA, ultimamente impegnato a studiare alcuni pianeti extrasolari particolari.

“Non che la missione Euclid non abbia ricevuto degli aiuti da parte dell’agenzia spaziale statunitense” ha dichiarato Rene Laureijs, uno degli scienziati che ha contribuito maggiormente a gestire il lavoro del telescopio in questi primi mesi di volo nello spazio. “Gli ingegneri della NASA hanno fornito 20 rivelatori del fotometro, che scandagliano lo spazio nel vicino infrarosso”.

A far sussultare gli astronomi e gli appassionati amatoriali di astronomia non sono però le centinaia di foto messe a disposizione da Euclid, ma le grandi scoperte che celano. Per esempio, il super ammasso contenente migliaia di galassie – definito dagli scienziati Abell 2390 – ci permette di conoscere meglio la distribuzione della materia nel cosmo e la sua immagine da sola cattura la massa di circa 10 trilioni di soli. Un numero difficilmente comprensibile alla mente degli esseri umani.

L’ammasso è così grande che gli scienziati hanno potuto rivelare delle importanti tracce di materia oscura, una forma particolare di materia che presenta delle caratteristiche atipiche rispetto alla materia standard, fra i quali risultare “invisibile” alle lenti dei telescopi.

“C’è così tanta materia oscura in questo ammasso che la sua massa piega gravemente la luce proveniente da altre galassie di fondo, deformandole” ha detto Jason Rhodes (ingegnere del Jet Propulsion Laboratory della NASA) in una conferenza stampa online.

Il telescopio Euclid ha anche catturato un’immagine evocativa di Messier 78, uno dei vivai di stelle più note della nostra galassia, situato a 1.300 anni luce dalla Terra nella costellazione di Orione.

Per quanto straordinarie, queste immagini sono però solo il secondo pacchetto di foto che Euclid dovrebbe inviare alla Terra entra la fine del suo primo periodo di missione.

Entro la fine dell’anno, l’ESA dovrebbe infatti condividere con gli appassionati altre immagini spettacolari provenienti dai punti meno esplorati del cosmo, in previsione della realizzazione della mappa 3D di un terzo del cielo, che è uno degli obiettivi più importati di questo telescopio.