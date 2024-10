Nuove immagini e dettagli svelati da una fuga di notizie

Una significativa fuga di notizie ha rivelato nuove immagini e dettagli sul prossimo Oppo Find X8. Il design del dispositivo è già noto, caratterizzato da un’isola per la fotocamera di forma circolare sul retro, cornici sottili sul fronte e una struttura piatta. Secondo le specifiche trapelate, il modello base dell’Oppo Find X8 avrà un display OLED da 6,5 pollici, realizzato da BOE, e sarà alimentato da un processore Dimensity 9400, che non è stato ancora ufficialmente annunciato.

Nel comparto fotografico, il dispositivo avrà una configurazione posteriore con tre fotocamere da 50 Megapixel: una principale, un’ultrawide e un teleobiettivo periscopico, capace di uno zoom ottico 3x, utilizzando il sensore Sony LYT-600 per il teleobiettivo. La batteria da 5.700 mAh garantirà una lunga autonomia e supporterà la ricarica rapida a 80W, oltre alla ricarica wireless magnetica rapida a 50W. Tra le caratteristiche distintive, troviamo uno slider per le notifiche e un pulsante virtuale personalizzabile e sensibile alla pressione, simile all’Action Button di Apple.

Inoltre, il dispositivo avrà una protezione IP68 o IP69 contro acqua e polvere. Con uno spessore di soli 7 mm e un peso di circa 190 grammi, l’Oppo Find X8 si esibisce con specifiche tecniche notevoli. Sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, bianco, blu e rosa. Queste fughe di notizie seguono le recenti rivelazioni ufficiali riguardanti una linea di accessori magnetici che saranno venduti insieme allo smartphone.

L’uscita ufficiale dell’Oppo Find X8 non è stata ancora annunciata, ma l’attesa è alta. Questo smartphone rappresenta il ritorno di Oppo nel mercato europeo dopo una lunga assenza, principalmente dovuta a questioni legali che hanno impedito all’azienda cinese di vendere i propri prodotti in Germania, Francia e Inghilterra. Vi è stata una controversia con Nokia riguardante la violazione di brevetti sulla tecnologia 5G, che ha bloccato le operazioni di vendita per diversi mesi. L’Oppo Find X8 potrebbe quindi segnare una nuova era per il marchio in Europa.