20.1 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Viaggi

Nuove esperienze di turismo fluviale nel Nordest italiano

Da StraNotizie
Nuove esperienze di turismo fluviale nel Nordest italiano

Un progetto innovativo sta cambiando il modo di concepire il turismo nel Nordest, puntando sulle rive dei fiumi e sulla valorizzazione dei territori attraverso l’arte, la ricerca, il teatro e la partecipazione civica. L’iniziativa, avviata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, si chiama “Lab Village – Turismo, Cultura e Industrie Creative” e ha presentato i suoi prototipi culturali a Treviso in occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi, nell’ambito del progetto “Atlante delle Rive 2025”, ideato da Marco Paolini.

L’obiettivo principale è quello di vivere e raccontare i paesaggi fluviali in modo più consapevole e partecipativo, proponendo alternative concrete al turismo di massa, spesso dannoso per i territori.

I prototipi, sviluppati in laboratori artistici nel Veneto, fanno emergere un territorio ricco di acque, memorie e paesaggi da scoprire. Tra le esperienze presentate al Museo Bailo di Treviso ci sono:

– A Carmignano di Brenta, la filmmaker Alessia Zampieri ha realizzato un video etnografico che esplora il rapporto tra i giovani e il fiume Brenta, restituendo nuove prospettive.
– Il Teatro del Pane ha proposto il format “La Giusta Distanza” e il “Laboratorio di Regia in Natura”, unendo teatro, cammino e formazione paesaggistica.
– A Cerea, il performer Piero Ramella e il sociologo Giorgio Osti hanno intrecciato arte e scienza in un percorso educativo sui bacini di laminazione.

In chiusura, la videomaker Dalma Timar ha mostrato documentari inediti sul valore culturale e creativo dell’acqua, disponibili online sul sito di iNEST.

Il progetto, guidato da Maurizio Busacca, mira a cambiare il modo in cui le persone vivono e attraversano i territori, mettendo l’arte al centro dell’innovazione turistica. Rappresentanti delle istituzioni locali hanno evidenziato l’importanza di ripensare il rapporto tra cultura e turismo, sostenendo l’idea di un ecosistema innovativo che unisca ricerca, sostenibilità e sviluppo locale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
LIVE: Global Sumud Flotilla in Viaggio Verso Gaza
Articolo successivo
Fossili di spugne nel mondo: indizi sui primi animali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.