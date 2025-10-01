Nuove esperienze di turismo fluviale nel Nordest italiano

Un progetto innovativo sta cambiando il modo di concepire il turismo nel Nordest, puntando sulle rive dei fiumi e sulla valorizzazione dei territori attraverso l’arte, la ricerca, il teatro e la partecipazione civica. L’iniziativa, avviata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, si chiama “Lab Village – Turismo, Cultura e Industrie Creative” e ha presentato i suoi prototipi culturali a Treviso in occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi, nell’ambito del progetto “Atlante delle Rive 2025”, ideato da Marco Paolini.

L’obiettivo principale è quello di vivere e raccontare i paesaggi fluviali in modo più consapevole e partecipativo, proponendo alternative concrete al turismo di massa, spesso dannoso per i territori.

I prototipi, sviluppati in laboratori artistici nel Veneto, fanno emergere un territorio ricco di acque, memorie e paesaggi da scoprire. Tra le esperienze presentate al Museo Bailo di Treviso ci sono:

– A Carmignano di Brenta, la filmmaker Alessia Zampieri ha realizzato un video etnografico che esplora il rapporto tra i giovani e il fiume Brenta, restituendo nuove prospettive.

– Il Teatro del Pane ha proposto il format “La Giusta Distanza” e il “Laboratorio di Regia in Natura”, unendo teatro, cammino e formazione paesaggistica.

– A Cerea, il performer Piero Ramella e il sociologo Giorgio Osti hanno intrecciato arte e scienza in un percorso educativo sui bacini di laminazione.

In chiusura, la videomaker Dalma Timar ha mostrato documentari inediti sul valore culturale e creativo dell’acqua, disponibili online sul sito di iNEST.

Il progetto, guidato da Maurizio Busacca, mira a cambiare il modo in cui le persone vivono e attraversano i territori, mettendo l’arte al centro dell’innovazione turistica. Rappresentanti delle istituzioni locali hanno evidenziato l’importanza di ripensare il rapporto tra cultura e turismo, sostenendo l’idea di un ecosistema innovativo che unisca ricerca, sostenibilità e sviluppo locale.