Nuove eruzioni sull’Etna: allerta voli da Catania

Una nuova manifestazione eruttiva è stata registrata sul versante meridionale dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha constatato una colata di lava a circa 3.000 metri di altitudine, che si sta muovendo verso sud.

Attualmente, la situazione sismica non evidenzia variazioni significative, mentre il tremore vulcanico proviene da una fonte localizzata a 2.800 metri, tra la Voragine e il cratere di Nord-est. Da quando è iniziata l’attività eruttiva, avviata nel weekend del 9 agosto, l’allerta è passata rapidamente dalla fase gialla a una arancione, con particolare attenzione ai voli in arrivo e partenza da Catania.

Sebbene non ci siano segnalazioni di emergenze immediate a causa della fase non esplosiva, la nuova eruzione ha portato a un livello di attenzione maggiore per la sicurezza aerea. Gli osservatori vulcanologici mantengono alta l’allerta per i voli, un fatto significativo considerando l’afflusso di turisti previsto nella settimana più intensa dell’anno per il settore.

Questo fenomeno vulcanico, sebbene crei preoccupazioni legate al trasporto aereo, ha anche stimolato un aumento delle richieste per escursioni volte a osservare la colata lavica, dimostrando come l’Etna continui a essere un’attrazione turistica di grande richiamo.