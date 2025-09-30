Nuove emozioni in Italia: scopri i reality di Prime Video

A ottobre, Prime Video offre una serie di nuovi contenuti entusiasmanti. Tra le prime novità c’è “The Traitors Italia”, un reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Una selezione di celebrità, come Michela Andreozzi e Paola Barale, si trova a competere in una magione straordinaria, dove dovranno completare missioni per un montepremi. Tuttavia, fra di loro si nascondono dei traditori intenzionati a ingannare il gruppo per vincere. Questo format, già premiato ai BAFTA e agli Emmy, offre sei episodi, con quattro disponibili dal 30 ottobre e gli ultimi due dal 6 novembre.

Un’altra novità è “Roast in Peace”, un show comico che prevede un funerale satirico di quattro celebrità “defunte”. Con la conduzione di Michela Giraud, comici come Stefano Rapone e Edoardo Ferrario si sfideranno per essere i più spietati nella loro commemorazione. Anche questo programma ha sei episodi disponibili in binge dal 9 ottobre.

Arriva anche “Play Dirty – Triplo gioco”, un thriller adrenalinico diretto da Shane Black. La trama segue un ladro che, insieme alla sua squadra, si imbatte in un colpo contro la mafia newyorkese. Questo film sarà disponibile dal 1 ottobre.

Inoltre, “È Colpa Nostra?” racconta il complicato incontro di due ex amanti, Jenna e Nick, che si ritrovano in un contesto difficile. La pellicola sarà disponibile dal 16 ottobre.

Tra gli altri titoli in arrivo ci sono “Tagliando d’amore”, “Saquon”, “John Candy: I Like Me” e molte altre novità sia in forma di film che di serie.