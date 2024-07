Nuove disponibilità di biglietti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2…

Nuove disponibilità di biglietti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024!🏎️💨

Sono da oggi in vendita i biglietti per le tribune 10bis (Lesmo 2 Interno), 19 (Uscita Ascari B) e 20 (Uscita Ascari C) durante il weekend dell’#ItalianGP, in programma nel fine settimana dell’1 settembre! 🎫

I biglietti potranno essere acquistati cliccando su questo link: oppure recandosi presso un punto vendita ufficiale TicketOne o presso il Monza Circuit Shop all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza 🇮🇹

