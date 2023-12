Nuove cuffie Wireless portatili cuffie pieghevoli Stereo Hi-Fi Bluetooth Audio Mp3 auricolari regolabili con microfono per musica

Caratteristiche del prodotto:

1. Goditi la musica stereo in modalità wireless

2.Unique design pieghevole lo rendono portatile

3. Le mani libere a due vie a distanza chat

4.HI-FI, qualità del suono CD

5.Remote di controllo per aggiungere ulteriori mobilità

6.High-sensitive, multi-direzionale altoparlante per il suono surround virtuale

7. Dispositivo di supporto: cellulare con funzione Bluetooth, iphone, Notebook, ipad, ecc

8.Best Scelta per ascoltare musica, guardare film, chat online, ecc.

9. Con slot per schede SD, una piccola scheda SD è abbastanza per enjou musica in qualsiasi momento in qualsiasi luogo.

VersionV4.0

Frequency2.40GHz-2.48GHz

Power4 dBm, classe 2

Efficace range10M

Sensitivity-84dBm / 0.1% BER

Parlare speed3M bps (asincrono)

433.0 Kbps (sincrono)

Frequenza response20 Hz – 20 KHz

S/N rate70 dB

Distortion0.10 %

Altoparlante size40mm

SupportA2DP 1.2, AVRCP 1.0, HSP, HSF 1.5

Voltage3.7VDC (built-in 400MAH batteria ricaricabile)

Riproduzione di time6hour

Standby time250hour

Carica time2-2.5 ore

Current40 mA

Operare temperatura-4 ~ + 131 °F(-20 ~ + 55 °C)

Cornici E Articoli Da Esposizione Lista:

1 * Bluetooh Auricolare (senza scatola Al Minuto)

1 * Cavo USB

1 * Manuale dell’utente

FAQ di Zona:

1. Come per caricare questo auricolare?

Collegare il computer e cuffie con il cavo USB.

2. Come per avviare l’auricolare e ascoltare la musica sul computer?

Si prega di essere sicuri che il computer dispone di una funzione bluetooth e accendere il bluetooth, quindi premere cuffia di ON/OFF e si vedrà la luce blu lampeggiante e preparatevi a coppia, ricerca e coppia fino a quando collegato. Utilizzare il computer per avviare la musica e godere con la cuffia.

3. Come per utilizzare la cuffia bluetooth con il telefono cellulare?

Un. Attivare il bluetooth sul telefono cellulare, premere cuffia di ON/OFF e si vedrà la luce blu lampeggiante e preparatevi a pair, ricerca e coppia fino a quando collegato.

B. Se qualcuno si chiama, è solo bisogno di premere il Hang up/pulsante di Pausa, E si può chattare con gli amici su il telefono. Finito il vostro parlare, è solo bisogno di premere il Hang up/pulsante di Pausa, E si può continuare la tua musica.

4.How di utilizzare la funzione di MP3?

Basta premere il pulsante sulla cuffia MEQ si trasforma in MP3 situazione, E quindi inserire la scheda SD nello slot, la musica sarà giocare direttamente. (Noi don ‘t fornire scheda SD)