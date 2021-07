Il panorama fatto di campi coltivati, strade che diventano ponti, case che si alzano fino ad essere palazzi, scorre a 250 km all’ora, quasi in silenzio. In barba al treno alta velocità con le sue vibrazioni, all’uomo d’affari che registra vocali ad alta voce a due posti di distanza, ai bambini che giocano nel corridoio, le nuove WF-1000XM4, terza edizione delle ottime cuffie Sony true wireless, isolano dal rumore in maniera eccellente. È una piacevole sorpresa, decisamente confermata dalla prova del suono: quando parte “Closer” dei Nine Inch Nails, il primo dei tanti brani ascoltati, basta la sola performance chiara e dettagliata dei bassi a settare l’asticella di una qualità sonora che in pochi sul mercato possono eguagliare.

Appena presentate da Sony, arrivano giusto due anni dopo le già ottime WF-1000XM3, delle quali non era né facile né scontato fare meglio. Invece il balzo in avanti è tangibile, e riguarda pressoché ogni aspetto: dal design all’ergonomia, passando per la durata della batteria e arrivando alla stupefacente qualità del suono. Vediamo nel dettaglio perché.

Fuori dalla scatola (di carta)

Fin dal primo approccio, ogni dettaglio sembra voler ricordare che le nuove Sony sono un salto in avanti rispetto al passato. A cominciare dal packaging, che non solo è il 40% più piccolo del modello precedente, ma è anche privo di plastica e completamente riciclabile. Qui la cosa curiosa è che la semplicità “francescana” della confezione in cartone, per quanto apprezzabile in termini di eco sostenibilità, appare quasi in contrasto con la premiumness del prodotto. Un paradosso a cui dovremmo sempre di più abituarci.

Tra le mani, le WF-1000XM4 stupiscono per le dimensioni compatte, hanno un rivestimento piacevole al tatto è un design caratterizzato da curve morbide, bello da guardare e molto diverso delle cuffie precedenti, che a confronto sembrano ingombranti e un po’ rozze. Merito dei progressi nello sviluppo di hardware e software (soprattutto per quanto riguarda la Noise Cancellation e le batterie), che ora consentono di abilitare performance superiori in spazi più ridotti, liberando la creatività dei designer.

Sollevando il coperchio, una spia si attiva per indicare con colori diversi (dal rosso al verde) lo stato di carica. Curiosamente, la prima volta che si cerca di estrarre uno degli auricolari si deve un po’ combattere con la forza di attrazione del magnete che li aggancia al case, ora molto più potente che in precedenza. Impossibile che cadano dalla scatola e facilissimo rimetterli al loro posto.

Appena attivate rimuovendo la plastica di protezione, le cuffie entrano automaticamente in modalità pairing e possono facilmente essere collegate a qualsiasi dispositivo, con una preferenza per il mondo Android che dispone della comoda modalità Fast Pair (basta avvicinare i dispositivi e parte la procedura di collegamento). Se poi si presenta la necessità di riattivare la modalità pairing, per esempio per un altro dispositivo, basta tenere le dita sui tasti a sfioramento dei due auricolari per più di sette secondi. Vale la pena anche rilevare che è possibile configurare l’attivazione vocale degli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant, ma non di Siri.

Bastano pochi gesti (che includono il download dell’app dedicata Sony Headphones Connect) e le cuffie sono già quasi pronte per essere indossate. Prima di utilizzarle, è infatti importante verificare se i gommini installati (sviluppati ex-novo in schiuma poliuretanica, più morbida, elastica e confortevole da indossare), siano quelli giusti, oppure se serva sostituirli con una delle altre due coppie presenti nella confezione. Un scelta meno ampia rispetto alle “vecchie” WF-1000XM3, ma risultata sufficiente nel nostro caso.

L’importante è che le cuffie aderiscano bene alle pareti del condotto uditivo, sia per aiutare il lavoro del software di cancellazione del rumore con un buon isolamento acustico, sia per evitare che si sfilino e cadano mentre siete in giro, magari correndo a perdifiato in un parco. Una volta inserite nell’orecchio, bisogna ruotarle leggermente all’indietro per trovare la posizione ottimale.

No app, no party

A questo punto è bene ricordare che le nuove Sony possono funzionare anche senza scaricare l’app dedicata, ma che quest’ultima è necessaria per sfruttarne appieno le molteplici funzionalità. A partire dalla configurazione ad hoc, dove l’utente è invitato a fotografarsi l’orecchio per dare modo al sistema di configurare al meglio l’elaborazione del suono. Oppure per la gestione delle diverse equalizzazioni (chi scrive preferisce la modalità “Entusiasta”) e poi ancora per la configurazione dei tasti a sfioramento.

Riguardo a quest’ultimi, di default il destro serve a gestire i controlli del playback (un tap per avviare o fermare la riproduzione, due per avanzare di un brano, tre per tornare indietro), mentre il sinistro consente di passare con un tap dalla modalità Noise Cancelling a quella Ambient Sound, dove i microfoni esterni raccolgono i rumori esterni per trasferirli nell’orecchio insieme alla musica o a qualsiasi cosa l’utente stia ascoltando. Una funzione utilissima e ormai onnipresente, pensata per evitare eccessivo isolamento acustico, ad esempio quando si attraversa a piedi una strada. Da notare che, rispetto alle WF-1000XM3, è sparita la possibilità di spegnere il Noise Ccon un terzo tap: ora per farlo bisogna accedere all’app. Basta infine una pressione continua sull’auricolare sinistro per attivare la modalità “Quick Attention”, che spegne il flusso audio e attiva la modalità Ambient Sound per consentire interagire rapidamente con altre persone senza togliere le cuffie.

Sempre utilizzando la app Sony Headphones Connect, è possibile configurare anche la pratica funzione Speak-to-Chat (già apprezzata sulle WH-1000XM3) che mette la musica automaticamente in pausa quando iniziamo a parlare e la riattiva dopo 15 secondi di silenzio. Utilissima quando si utilizzano le cuffie ad esempio in ambiente di lavoro, è invece sconsigliata se amate cantare i brani che ascoltate. Provare per credere. Sempre dall’app è possibile infine attivare anche la funzione DSEE Extreme, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei file musicali compressi in tempo reale.

Provare per credere

Quando tutto è pronto, persino il primo brano che si desidera ascoltare, il consiglio è di prendersi qualche istante prima di premere play. E questo non solo per apprezzare da subito l’efficacia del Noise Cancelling che riduce radicalmente il rumore intorno a voi, ma anche perché quel gesto alzerà quasi istantaneamente l’asticella delle vostre aspettative verso qualsiasi dispositivo audio, definendo un nuovo standard per il suono di qualità premium.

Dei bassi abbiamo già accennato all’inizio: chiari, dettagliati e allo stesso tempo ampi e profondi, sono “veri” e appaganti in un modo che non ci si aspetterebbe da delle cuffie true wireless. Merito innanzitutto del nuovo driver da 6 mm con magnete più grande del 20%, ma non solo: al centro di tutto c’è il nuovissimo processore V1 che, grazie a soluzioni di Edge AI Computing (tecnologia che consiste nel portare l’intelligenza artificiale il più vicino possibile alla fonte dei dati da elaborare), migliora praticamente tutto pur consumando meno energia. Soppressione del rumore (grazie ai due microfoni dotati di tecnologia Dual Noise Sensor) stabilità della connessione bluetooth (grazie al chip integrato), e poi, ancora, elaborazione dell’audio ad alta qualità. Per esempio, utilizzando la già citata tecnologia Dsee Extreme che riconosce strumenti, generi musicali ed elementi di ciascun brano per ripristinare i suoni ad alta frequenza persi nella compressione, restituendo alla musica in streaming un bel po’ della qualità originale.

Il risultato è pura gioia nell’ascolto: che si tratti della potente musica elettronica che ti investe e travolge con “A New Error” di Moderat, del Rap trascinante di Marracash e Cosmo in “Greta Thunberg”, o del travolgente e angosciante incubo heavy metal di “Schism” dei Tool, le WH-1000XM4 “sono sul pezzo”, riportando fedelmente ogni strumento, voce, sfumatura, esprimendo a pieno bassi, medi e alti mentre mostrano di non temere alcun genere musicale. Anzi, di amarli tutti.

E di amare la voce: quella riprodotta, che sia in un podcast (per esempio quello dedicato alle lezione di Alessandro Barbero) o quella ascoltata in una telefonata, ancora meglio se trasmessa in HD attraverso i tanti sistemi di messaggistica. O che si tratti della vostra, quando siete voi a parlare al telefono: grazie alla funzione Precise Voice Pickup, 4 microfoni beam forming (due per parte) e il sensore a conduzione ossea lavorano insieme con il sistema di soppressione del rumore, per raccogliere la voce in modo più nitido e accurato e farvi sentire dagli altri con grande chiarezza, anche quando siete in ambienti rumorosi.

Altro punto di forza, infine, è sicuramente l’autonomia: una sola ricarica promette (e effettivamente concede) 8 ore di ascolto continuato con cancellazione del rumore attivata, che diventano 12 se l’NC è disattivato. A queste se ne sommano altre 16 fornite dalla batteria della custodia (o fino a 24, senza NC), e se poi capita di trovarle scariche quando servono subito, bastano 5 minuti di ricarica per guadagnare circa un’ora di autonomia. C’è infine anche la ricarica wireless, utile se si dispone di un caricatore compatibile.

Conclusioni

Riassumendo: ci piacciono, e molto. Le abbiamo trovate perfette per ascoltare musica in poltrona, per isolarsi a casa mentre si lavora in remote working, per ascoltare podcast o playlist “motivanti” durante la corsa (sono IPX4, cioè a prova di spruzzi e sudore), per meditare in assenza di rumore. Un progresso netto e inatteso rispetto alla già ottima generazione precedente, che pure ci aveva già favorevolmente impressionato.

A voler trovare a tutti i costi dei difetti, si può sottolineare la scelta ridotta tra i gommini, così importanti per adattare bene le cuffie all’orecchio, e qui presenti solo in tre taglie. L’altro possibile “difetto” è che la qualità si paga: disponibili nelle due colorazioni bianco e nero, le Sony WH-1000XM4 costano 280 euro. Però li valgono tutti.