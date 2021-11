Natale è arrivato su Amazon Music: tante nuove canzoni inedite e cover sulla piattaforma streaming di proprietà di Bezos.

Il periodo più magico dell’anno è arrivato, e in grande anticipo su Amazon Music. Sulla piattaforma di streaming è già Natale. E lo è non solo con i grandi classici più amati di questo periodo, ma anche con tante nuove canzoni e cover inedite. Spicca su tutte la cover di I’ll Be Home for Christmas firmata da Camila Cabello, una delle voci più belle e ammalianti del pop americano. Ma non mancano altre grandi interpretazioni da parte di alcune delle stelle della musica internazionale.

Decorazioni di Natale

Nuove canzoni di Natale su Amazon Music

Una valanga di contenuti in esclusivi per il Natale è arrivata su Amazon Music. Un bel regalo in anticipo da parte della piattaforma di streaming musicale del gruppo di Jeff Bezos. Spicca tra tutte le nuove canzoni I’ll Be Home for Christmas cantata da Camila Cabello. Ma non è l’unico brano degno di nota.

Dan + Shay hanno firmato una nuova canzone originale solo per Amazon, Pick Out a Christmas Tree. Leon Bridges ha eseguito una versione reinventata di Purple Snowflakes di Marvin Gaye. C’è poi anche un brano originale di Sech, Carta Navidena. Ma non finisce qui: arriva anche una cover di The Christmas Waltz cantata dalla splendida Norah Jones, e una versione irresistibile di Jingle Bell Rock cantata dalla talentuosa Alessia Cara.

Su Amazon Music è già Natale

Insomma, come ogni anno Amazon ha scelto di rendere ancora più magico per i propri clienti il periodo natalizio, con tante nuove canzoni originali, dai classici rivisitati a pezzi pop, rap, jazz, rock e di tutti i generi. Non resta che scegliere le proprie preferite, ascoltandole sui dispositivi collegati con il nostro account Amazon Music.

Di seguito un breve estratto del brano di Camila Cabello: