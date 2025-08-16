Nuove batterie: il futuro senza litio negli Stati Uniti

Un team di ricercatori del New Jersey Institute of Technology ha fatto importanti scoperte nel campo delle batterie, ipotizzando che il litio potrebbe essere sostituito da nuovi materiali. Grazie all’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno identificato almeno quattro materiali porosi, capaci di permettere il passaggio di ioni tra gli elettrodi, simile al funzionamento delle batterie attuali.

La ricerca ha utilizzato metodi di intelligenza artificiale generativa per esplorare elettrodi a base di magnesio, calcio, alluminio e zinco, elementi più economici e facilmente reperibili. Questi materiali potrebbero infatti condurre a batterie affidabili e a costo contenuto. Il professore Dibakar Datta, alla guida del progetto, ha sottolineato come l’ostacolo principale non fosse la mancanza di alternative chimiche, ma la complicazione di testare innumerevoli combinazioni di materiali. Attraverso software di autoapprendimento, il team ha potuto effettuare rapidamente verifiche sistematiche, scoprendo soluzioni promettenti.

Il processo di ricerca ha utilizzato un approccio con doppia intelligenza artificiale: una per analizzare la struttura dei materiali e l’altra per valutarne la stabilità termodinamica. Questa combinazione ha portato all’identificazione di metalli alternativi al litio e alla definizione della loro porosità ideale.

Attualmente, i ricercatori sono pronti a passare ai test in laboratorio, collaborando con diversi laboratori sperimentali per verificare le scoperte. L’obiettivo è sviluppare nuovi tipi di batterie che possano rappresentare un’alternativa più efficiente rispetto alle batterie agli ioni di litio attuali.