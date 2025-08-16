22.9 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Tecnologia

Nuove batterie: il futuro senza litio negli Stati Uniti

Da StraNotizie
Nuove batterie: il futuro senza litio negli Stati Uniti

Un team di ricercatori del New Jersey Institute of Technology ha fatto importanti scoperte nel campo delle batterie, ipotizzando che il litio potrebbe essere sostituito da nuovi materiali. Grazie all’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno identificato almeno quattro materiali porosi, capaci di permettere il passaggio di ioni tra gli elettrodi, simile al funzionamento delle batterie attuali.

La ricerca ha utilizzato metodi di intelligenza artificiale generativa per esplorare elettrodi a base di magnesio, calcio, alluminio e zinco, elementi più economici e facilmente reperibili. Questi materiali potrebbero infatti condurre a batterie affidabili e a costo contenuto. Il professore Dibakar Datta, alla guida del progetto, ha sottolineato come l’ostacolo principale non fosse la mancanza di alternative chimiche, ma la complicazione di testare innumerevoli combinazioni di materiali. Attraverso software di autoapprendimento, il team ha potuto effettuare rapidamente verifiche sistematiche, scoprendo soluzioni promettenti.

Il processo di ricerca ha utilizzato un approccio con doppia intelligenza artificiale: una per analizzare la struttura dei materiali e l’altra per valutarne la stabilità termodinamica. Questa combinazione ha portato all’identificazione di metalli alternativi al litio e alla definizione della loro porosità ideale.

Attualmente, i ricercatori sono pronti a passare ai test in laboratorio, collaborando con diversi laboratori sperimentali per verificare le scoperte. L’obiettivo è sviluppare nuovi tipi di batterie che possano rappresentare un’alternativa più efficiente rispetto alle batterie agli ioni di litio attuali.

Scopri tutti i gadget e le offerte a tempo su Amazon. Non perdertele! 🔥

Articolo precedente
Finale Ligure, dove la musica unisce culture e artisti
Articolo successivo
Programmazione di qualità in Italia: eventi e film stasera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.