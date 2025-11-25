15.4 C
Animali

Nuova Zelanda vuole eliminare i gatti randagi

Da stranotizie
Il governo della Nuova Zelanda ha come obiettivo eliminare tutti i gatti randagi entro il 2050. Questo obiettivo fa parte del piano “Predator Free 2050”, che mira a liberare l’isola dai predatori che mettono a repentaglio le specie autoctone di uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti.

Il ministro della Conservazione, Tama Potaka, ha definito i gatti randagi “assassini a freddo” e ha spiegato che devono essere inclusi nella lista dei predatori da eliminare, insieme ad altre specie come donnole, furetti, ratti e opossum. Tra le opzioni proposte per l’eliminazione dei gatti randagi ci sono l’esca per salsicce avvelenata e un tipo di veleno che verrebbe spruzzato da un dispositivo su un albero mentre passano.

I gatti randagi si trovano in tutta la Nuova Zelanda, dalle fattorie alle foreste, e esercitano una grande pressione su uccelli nativi, pipistrelli, lucertole e insetti. Tuttavia, il governo ha escluso i gatti domestici dall’obiettivo Predator Free, a condizione che i proprietari li tengano under controllo e li microchippano. La proprietà responsabile, la decontaminazione e il tenere i gatti lontani dalla fauna selvatica restano una parte importante della soluzione per ridurre l’impatto dei gatti randagi sulla fauna nativa.

