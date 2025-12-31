Nuova Zelanda agevola investimenti esteri

Gli investitori stranieri facoltosi potranno stabilirsi e fare affari in Nuova Zelanda più facilmente. Il governo di Wellington ha annunciato l’abolizione dell’Entrepreneur Work Visa e l’introduzione del nuovo Business Investor Visa.

Il programma, che aprirà alle candidature a novembre, prevede due opzioni: la prima consente di ottenere la residenza dopo tre anni con un investimento di 1 milione di dollari neozelandesi in un’attività già esistente, la seconda riduce i tempi a un solo anno per chi investe 2 milioni di dollari neozelandesi. Sono esclusi alcuni settori, come la produzione di tabacco o altri prodotti contenenti nicotina, mentre restano confermati i requisiti di età e di conoscenza dell’inglese.

Dal 1° settembre, chi otterrà un Golden Visa potrà acquistare o costruire una casa, purché il valore minimo dell’immobile sia di 5 milioni di dollari neozelandesi. Il governo sta lavorando a una riforma dell’Overseas Investment Act, la legge che disciplina gli investimenti diretti esteri.

Attualmente è richiesta un’autorizzazione solo per investimenti che coinvolgono la pesca, le sensitive land o i significant business assets, ossia partecipazioni e attività dal valore superiore a 100 milioni di dollari neozelandesi. Il nuovo quadro normativo punta a snellire la burocrazia e semplificare i criteri di valutazione, rendendo più rapido l’ingresso dei capitali stranieri e più attrattivo il mercato neozelandese per gli investitori internazionali.