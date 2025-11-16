Nuova Zelanda affronta le Indie Occidentali nel primo ODI

Nuova Zelanda affronta le Indie Occidentali nel primo ODI

I Blackcaps batteranno per primi dopo aver perso il sorteggio nella prima partita di ODI contro le Indie Occidentali, che si svolgerà all’Hagley Oval di Christchurch. Il capitano Mitchell Santner guiderà la stessa formazione che ha trionfato nell’ultimo ODI contro l’Inghilterra.

La squadra di casa arriva all’incontro dopo aver concluso la serie di T20 contro le Indie Occidentali con un convincente 4-1, grazie a una prestazione dominante a Dunedin.

La formazione della Nuova Zelanda per la prima ODI contro le Indie Occidentali è composta da: Devon Conway, Rachin Ravindra, Will Young, Daryl Mitchell, Tom Latham, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Zak Foulkes, Kyle Jamieson, Matt Henry e Jacob Duffy.

