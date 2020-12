“Il rischio che la variante di covid della Gran Bretagna arrivi c’è, il virus è arrivato qui dalla Cina… per questo abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso e stiamo controllando cosa avviene nel nostro Paese. Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito dopo l’individuazione della nuova variante del virus. La battaglia è ancora lunga”. Roberto Speranza, ministro della Salute, a Mezz’ora in più si esprime così dopo le notizie relative all’individuazione di una nuova variante del coronavirus. Il governo italiano si appresta a formalizzare lo stop dei voli con il Regno Unito.

Fonte