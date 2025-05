Nuova Variante Covid Nimbus: Monitoraggio e Evoluzione

Il 22 gennaio 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato il primo campione della variante NB.1.8.1 di Sars-CoV-2, soprannominata “Nimbus”. Federico Gueli, esperto italiano nella ricerca di varianti, ha osservato un incremento delle sequenze caricate dalla Cina nel corso dell’anno, suggerendo una crescita di questa variante. Nimbus è discendente di lignaggi precedenti ed è attualmente classificata come “variante sotto monitoraggio” dall’OMS.

Secondo i dati, fino al 18 maggio 2025, sono state inviate 518 sequenze di Nimbus da 22 paesi, con un aumento significativo rispetto al 2,5% delle settimane precedenti. Anche la circolazione della variante è aumentata nell’area europea, passando dall’1% al 6%. Gueli ha indicato che Nimbus presenta mutazioni spike che potrebbero favorire una maggiore trasmissibilità.

La variante ha origini cinesi e si sviluppa attraverso ricombinazioni di varie forme virali. Oltre a Nimbus, Gueli ha menzionato un’altra variante d’interesse proveniente dall’India, designata come XFP, che appare essere in rapida diffusione. Questa variante mostra mutazioni già riscontrate in Africa, suggerendo un’elaborazione evolutiva complessa.

I dati provenienti dagli aeroporti americani, analizzati nei campioni di viaggiatori, indicano una prevalenza crescente della variante indiana, confermando le segnalazioni di aumento dei casi nel Paese. Il monitoraggio delle varianti continua con attenzione, dato che molte di esse attualmente osservate sono il frutto di ricombinazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com