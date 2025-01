Nuova truffa: usano un cane scomparso per ingannare le vittime

Ogni giorno, nuove strategie truffaldine emergono per sfruttare la buona fede delle persone. Una delle truffe più recenti e subdole coinvolge l’uso di un cane scomparso come mezzo per ingannare le vittime. I truffatori, spesso fingendosi operatori della protezione civile, si rivolgono in particolare a chi ha perso un animale e lo sta cercando sui social media o attraverso volantini.

Questi truffatori contattano le vittime con toni rassicuranti, affermando di avere trovato il cane smarrito e di essere autorizzati a infliggere multe per presunta negligenza. Le somme richieste possono variare, ma si aggirano intorno ai 4.000 euro, presentandosi come un importo inferiore rispetto a quello di una multa ufficiale. In questo modo, il proprietario è spinto a reagire rapidamente e a rischio di lasciare incustodita la propria abitazione.

Un aspetto comune a queste truffe è l’uso di dettagli specifici sugli animali o informazioni personali che i truffatori possono ottenere dai social, come indirizzi o numeri di telefono. Questo elemento di conoscenza consente ai criminali di manipolare le emozioni delle vittime, creando un senso di colpa e urgenza che compromette il loro giudizio razionale.

Per difendersi da tali inganni, è importante seguire alcune precauzioni. Prima di tutto, è cruciale ricordare che nessun ente autorizzato, come la Protezione Civile, comunica sanzioni telefonicamente. Le multe relative alla custodia degli animali sono di tipo amministrativo e non comportano cifre così elevate. È fondamentale prestare attenzione alle informazioni condivise sui social media. In caso di smarrimento di un animale, ci si dovrebbe rivolgere a enti locali o associazioni di protezione animali, evitando di comunicare dettagli sensibili.

Se si riceve una chiamata sospetta, è consigliabile mantenere la calma e non fornire informazioni personali. È utile chiedere un recapito per riconoscere l’interlocutore e cercare il numero su Google per confermare la sua identità. Se si individua una truffa, è fondamentale denunciare il fatto alle autorità competenti, come i carabinieri o la polizia postale. Essere informati e cauti è la chiave per prevenire questi raggiri sempre più diffusi.