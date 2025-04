Nuova Truffa Email: Falsi Rimborsi dal Ministero della Salute e Come Riconoscerli

Il Ministero della Salute ha segnalato un tentativo di truffa tramite e-mail false con l’oggetto “rimborso per importo in eccesso”, che sembrano provenire dal Ministero stesso. Queste e-mail promettono un rimborso di oltre 230 € per presunti errori nei pagamenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta in realtà di un attacco di phishing, una tecnica usata dai criminali per ottenere dati personali o bancari fingendosi enti affidabili. Il Ministero ha informato i Carabinieri del NAS per affrontare la questione e ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio critico nei confronti della corrispondenza digitale.

La truffa si presenta con un linguaggio formale e rassicurante, tipico delle comunicazioni istituzionali, aumentando la sua credibilità. Viene menzionata una “verifica sui tuoi versamenti” e un rimborso specifico di 234,40 €, per poi includere un link per inserire informazioni personali e bancarie. L’email contiene anche il logo del Ministero per sembrare autentica. I truffatori cercano di indurre le vittime ad agire rapidamente, affermando che potrebbero perdere il diritto al rimborso dopo un certo periodo, promettendo la massima riservatezza nell’uso dei dati forniti.

Per proteggersi, il Ministero consiglia di non cliccare sui link, non inserire dati e cancellare immediatamente il messaggio. È cruciale diffidare delle e-mail che propongono rimborsi o vantaggi economici non richiesti e verificare sempre l’autenticità dei messaggi consultando il sito ufficiale dell’ente. In caso di dubbi, è utile contattare il servizio clienti dell’ente o segnalare la questione alla Polizia Postale.