Nuova testimonianza svela misteri sul delitto di Garlasco

Nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. È emersa una testimonianza che potrebbe mettere in discussione le dichiarazioni precedenti della zia della vittima, Maria Rosa Poggi.

Roberto Favalli, ex direttore del supermercato Famila di Garlasco, ha affermato che il lunedì 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio, le cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa, non si sono recate a fare la spesa nel suo negozio. Favalli, intervistato nel programma “Zona Bianca”, ha sottolineato che le cugine erano clienti abituali, ma in quella data non hanno effettuato acquisti.

Questa testimonianza contrasta con quanto dichiarato da Maria Rosa Poggi, che aveva riferito di un pagamento avvenuto proprio quel giorno nel supermercato. Favalli ha sostenuto di essere stato ascoltato dagli inquirenti nei giorni immediatamente successivi al delitto, ma sostiene che la sua versione non fosse stata considerata all’epoca.

In un messaggio postato sui social, Roberto Favalli ha chiarito: “L’alibi Rosa non ce l’ha. Il giorno del fatto, mentre le Cappa non erano presenti, una loro inserviente ha effettuato un pagamento con Bancomat”. Favalli ha anche ricordato l’arrivo dei Carabinieri per chiarire la questione delle spese nel giorno dell’omicidio.

Dopo il pubblico intervento, Favalli ha scelto di non rilasciare ulteriori commenti, sollevando domande sulle discrepanze nelle testimonianze relative ai fatti di quel giorno.