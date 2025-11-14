Nuova terapia in Europa per rallentare il diabete di tipo 1

È in arrivo una nuova terapia per il diabete di tipo 1, approvata dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Questo trattamento, Teizeild (teplizumab), è il primo di una nuova classe progettata per ritardare l’insorgenza della malattia.

L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione per la commercializzazione in Europa di Teizeild, un anticorpo che rallenta la progressione della malattia diminuendo l’autodistruzione delle cellule beta pancreatiche. Viene somministrato tramite infusione endovenosa una volta al giorno per quattordici giorni consecutivi. Questo trattamento può posticipare significativamente il passaggio allo stadio 3 del diabete di tipo 1, dove si manifestano i sintomi e sono necessarie iniezioni quotidiane di insulina. È indicato per adulti e bambini a partire dagli 8 anni con diabete di tipo 1 di stadio 2.

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le cellule beta del pancreas, che producono insulina. Questo porta a un accumulo di glucosio nel sangue, causando sintomi come sete intensa, fame, minzione frequente, perdita di peso e stanchezza. La malattia può colpire vari organi ed è spesso diagnosticata in età infantile, ma può insorgere a qualsiasi età.

Teizeild è stato sviluppato con il supporto del programma PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema, ed è basato su uno studio clinico che ha coinvolto 76 pazienti. I risultati hanno mostrato che i pazienti trattati con teplizumab hanno sviluppato il diabete di tipo 1 in tempi significativamente più lunghi rispetto a quelli trattati con placebo.

Tra gli effetti collaterali comuni ci sono bassi livelli di globuli bianchi, rash cutanei e possibili episodi di acidosi metabolica. L’Ema ha sottolineato che esistono misure per gestire i rischi associati al farmaco. Ora il parere dell’Ema sarà inviato alla Commissione europea per l’autorizzazione finale alla commercializzazione.