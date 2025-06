Nuova tecnologia per il riciclo dei rifiuti plastici misti

Hoop è una tecnologia di riciclo chimico che trasforma rifiuti plastici misti, attualmente non riciclabili meccanicamente, in una nuova materia prima, consentendo di riottenere plastiche identiche a quelle originali. Fabio Assandri di Versalis ha spiegato che questa tecnologia complementa il riciclo meccanico, mirata ad aumentare la plastica riciclata. Il processo consiste nella decomposizione termica del materiale plastico misto, riscaldato tra i 300 e i 500 gradi senza ossigeno, scomposto nei suoi componenti e poi ricomposto. L’impianto di Mantova, inaugurato come impianto dimostrativo, potrà trattare fino a 6.000 tonnellate all’anno.

