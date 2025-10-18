Nuova tassa sul veicolo elettrico in Italia: polemiche e timori

Negli ultimi giorni, l’introduzione di una nuova tassa da parte del Governo ha suscitato forte malcontento tra i cittadini. Presentata come un intervento di “riequilibrio contributivo” per la manutenzione delle strade, è stata percepita da molti come un ulteriore carico fiscale, presentato senza chiare spiegazioni.

La misura riguarderà principalmente i proprietari di veicoli elettrici, in risposta al calo delle entrate fiscali derivanti dalle accise sui carburanti, tradizionale fonte di finanziamento per la manutenzione stradale. Il Governo propone un contributo annuale o una tassa basata sui chilometri percorsi, affinché anche gli automobilisti elettrici contribuiscano alle spese per le infrastrutture.

Tuttavia, la mancanza di dettagli sulla modalità di calcolo della tassa ha sollevato preoccupazioni. Non è chiaro se ci saranno esenzioni per le famiglie a basso reddito o per chi utilizza l’auto sporadicamente. Alcuni temono anche l’introduzione di sistemi di tracciamento per monitorare i chilometri percorsi, con possibili implicazioni sulla privacy. Inoltre, ci si interroga se sia giusto far pagare chi ha scelto un’auto elettrica per ridurre l’inquinamento.

Le associazioni ambientaliste hanno immediatamente contestato la misura, sostenendo che essa penalizza chi ha fatto una scelta ecologica, rischiando di ostacolare la transizione verso veicoli elettrici. Anche il settore automobilistico si mostra preoccupato per l’impatto su un mercato già fragile.

Il Governo difende la tassa, affermando che chi utilizza le strade deve condividere i costi di manutenzione. Tuttavia, molti economisti avvertono che tali cambiamenti dovrebbero avvenire in modo graduale, accompagnati da incentivi piuttosto che da nuove tasse. Nel complesso, il dibattito pubblico si fa sempre più acceso e polarizzato.