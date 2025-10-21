Nuova stagione di Teatro Che Passione a Verbania

Il sipario si rialza allo Spazio Sant’Anna – Teatro di Comunità per la nuova stagione di Teatro Che Passione, un’iniziativa curata dal Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania. Sono in programma sette serate dedicate al divertimento, alla riflessione e a grandi storie, a partire da venerdì 24 ottobre alle ore 21 con la rappresentazione di Miles Gloriosus. Questo spettacolo, una rivisitazione moderna di un classico senza tempo, sarà presentato in prima nazionale dalla produzione Teatro della Juta.

È disponibile un abbonamento per l’intera rassegna di sette spettacoli, con un prezzo di € 50 per il biglietto intero e € 35 per il ridotto, riservato ai membri delle compagnie teatrali del Vco e ai partecipanti dei corsi presso lo Spazio Sant’Anna. Gli abbonamenti possono essere acquistati solo presso la cassa o direttamente all’interno dello spazio teatrale.