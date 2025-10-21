21.4 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Spettacolo

Nuova stagione di Teatro Che Passione a Verbania

Da stranotizie
Nuova stagione di Teatro Che Passione a Verbania

Il sipario si rialza allo Spazio Sant’Anna – Teatro di Comunità per la nuova stagione di Teatro Che Passione, un’iniziativa curata dal Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania. Sono in programma sette serate dedicate al divertimento, alla riflessione e a grandi storie, a partire da venerdì 24 ottobre alle ore 21 con la rappresentazione di Miles Gloriosus. Questo spettacolo, una rivisitazione moderna di un classico senza tempo, sarà presentato in prima nazionale dalla produzione Teatro della Juta.

È disponibile un abbonamento per l’intera rassegna di sette spettacoli, con un prezzo di € 50 per il biglietto intero e € 35 per il ridotto, riservato ai membri delle compagnie teatrali del Vco e ai partecipanti dei corsi presso lo Spazio Sant’Anna. Gli abbonamenti possono essere acquistati solo presso la cassa o direttamente all’interno dello spazio teatrale.

Articolo precedente
Comunità RTD: Innovazione Digitale in Friuli Venezia Giulia
Articolo successivo
Web Designer a Milano con opportunità di crescita creativa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.