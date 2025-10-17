18.3 C
Nuova scoperta in Montana: il croco terrestre Elton

Un nuovo crocodiliano, soprannominato “Elton”, è stato scoperto e probabilmente visse la sua intera vita sulla terraferma, godendo del sole del Montana durante il Cretaceo e nutrendosi di piante e insetti. Con una lunghezza massima di 2 piedi, è simile a un grande lucertola e, se fosse cresciuto completamente, avrebbe raggiunto al massimo 3 piedi, rendendolo molto più piccolo rispetto agli attuali crocodiliani.

La scoperta è avvenuta durante un’escursione nel 2021, quando Harrison Allen, ex studente di dottorato, ha trovato un cranio lungo 1,9 pollici, che ha portato all’attenzione del professor David Varricchio. Allen ha dedicato anni di studio a questa scoperta, diventando autore principale di un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Journal of Vertebrate Paleontology.

Il nuovo animale è stato battezzato Thikarisuchus xenodentes, in riferimento ai suoi denti peculiari. Questa scoperta ha arricchito le conoscenze sulle vie evolutive dei crocodiliani. Allen e i suoi compagni hanno recuperato diverse parti dello scheletro mentre ascoltavano musica, tra cui “Crocodile Rock” di Elton John, il che ha portato al soprannome.

Durante le ricerche, sono stati effettuati scansioni CT delle ossa, poiché erano molto piccole e fragili. Allen ha notato che le ossa erano concentrati in modo simile ad altre fossili trovati in tane, suggerendo che Thikarisuchus potrebbe essere stato conservato all’interno di una di esse.

Questa scoperta ha anche rivelato similitudini con un gruppo di crocodiliani in Eurasia, indicando un’evoluzione convergente in risposta a condizioni ambientali simili. Allen ha sottolineato la diversità dei crocodiliani nel passato, facendolo appassionare ulteriormente alla paleontologia.

