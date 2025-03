NUOVA SCENA: La Seconda Stagione con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain su Netflix

Dopo il successo della prima edizione, “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” ritorna con una seconda stagione che promette di essere ricca di sfide e talenti emergenti. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano nei loro ruoli di giudici, pronti a scoprire il nuovo protagonista della scena hip-hop italiana. La stagione si compone di otto episodi, suddivisi in tre parti, che guideranno il pubblico attraverso i migliori talenti nazionali e internazionali.

I primi quattro episodi, in onda dal 31 marzo, si svolgeranno in varie città, tra cui Torino, Genova, il Sud Italia e Londra, per cercare le voci più promettenti. Gli artisti selezionati accederanno poi alla fase successiva, che avrà inizio dal 7 aprile, dove affronteranno battle di freestyle, realizzeranno videoclip e collaboreranno con artisti affermati. Solo tre di loro raggiungeranno la finale del 14 aprile, dove si contenderanno il titolo e un premio di 100.000 euro.

La regia è di Alessio Muzi, mentre la sceneggiatura è firmata da un team di autori composto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera, Chiara Guerra, Vincenzo Majorana e Marina Pagliari. Dopo il successo del format negli Stati Uniti e in Francia, “Nuova Scena” si conferma come una vetrina fondamentale per la nuova generazione del rap italiano.