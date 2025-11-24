Nuova sanatoria edilizia in Italia

La Legge di Bilancio 2026 ha riportato al centro del dibattito politico il tema del condono edilizio. Tra le oltre cinquemila proposte di emendamento presentate in Parlamento, due iniziative stanno facendo discutere: la riapertura del condono del 2003 e una nuova sanatoria straordinaria ispirata al modello del 1985. Entrambe puntano a sanare vecchie pendenze, semplificare l’attività amministrativa dei Comuni e garantire nuove entrate allo Stato.

La riapertura del condono del 2003 intende offrire una seconda possibilità di regolarizzazione per quegli interventi edilizi realizzati senza titolo abilitativo o in difformità, a condizione che siano conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati alla data del 31 marzo 2003. La norma proposta esclude esplicitamente dalla sanatoria gli immobili situati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, ma solo nel caso in cui tali vincoli comportino un’inedificabilità assoluta.

Un ulteriore elemento di rilievo è che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le Regioni saranno chiamate a deliberare le modalità applicative della sanatoria, stabilendo limiti, condizioni e iter procedurali. In altre parole, sarà una sanatoria “a geometria variabile”, che potrà assumere contorni differenti da territorio a territorio, pur nel rispetto dei criteri nazionali previsti.

Parallelamente alla riapertura del condono 2003, una seconda iniziativa propone una nuova sanatoria ispirata al primo condono edilizio introdotto con la legge 47/1985. L’obiettivo è regolarizzare interventi edilizi considerati di minore impatto, purché completati entro il 30 settembre 2025 e privi di aumenti di volume o superficie. La proposta si rivolge in particolare a opere come portici, tettoie, balconi, logge, oltre a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso.

Le proposte emerse nel contesto della Legge di Bilancio 2026 segnalano un rinnovato interesse politico verso strumenti straordinari di regolarizzazione edilizia. Che si tratti della riapertura del condono 2003 o di una nuova sanatoria modellata sul 1985, il nodo resta sempre lo stesso: trovare un equilibrio tra legalità urbanistica, esigenze sociali e interessi economici. In questo scenario, saranno fondamentali i criteri di selettività e le scelte attuative delle Regioni, chiamate a definire limiti, modalità e perimetri della sanatoria.