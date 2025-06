Nuova Risonanza Magnetica all’Ospedale di Erba: Eccellenza Sanitaria

L’unità operativa di radiologia dell’ospedale di Erba ha inaugurato una nuova risonanza magnetica Philips MR 5300 1.5T, frutto degli investimenti di Lifenet Healthcare, che ha acquisito la struttura lo scorso anno. Questo nuovo macchinario promette esami più sicuri e una risoluzione delle immagini senza precedenti. La risonanza, attiva da ieri, è stata presentata da importanti figure della società e dell’ospedale, tra cui il presidente Nicola Bedin e il direttore Vincenzo Trovato.

Il nuovo dispositivo si aggiunge a una Tac già operativa e rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare i servizi sanitari del territorio. Bedin ha affermato che gli utenti certamente apprezzeranno questa innovazione. Inoltre, è previsto un ampliamento e riorganizzazione del pronto soccorso, con lavori in corso e apertura fissata per l’inizio del 2026. Trovato ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per la precisione diagnostica e l’esperienza del paziente.

La nuova risonanza magnetica è dotata di tecnologia avanzata, come un magnete BlueSeal, che la rende sostenibile e più sicura. Restituisce immagini ad alta risoluzione in 3D, con intelligenza artificiale integrata per ridurre i tempi di esame fino al 50%. Il design offre un accesso più ampio, permettendo a molti pazienti di essere esaminati con solo una parte del corpo inserita, un aspetto importante per chi soffre di claustrofobia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciadicomo.it