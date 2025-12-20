Nuova responsabile psicologia Asst Nord Milano

Simona Ghedini è la nuova responsabile dell’unità operativa di psicologia di Asst Nord Milano, che ha sede a Sesto San Giovanni. L’unità operativa di psicologia coordina vari settori, tra cui la psicologia di comunità, la psicologia delle cure primarie, le emergenze e lo sportello psicologico rivolto agli operatori.

Simona Ghedini ha una laurea in psicologia clinica conseguita all’università di Torino e una specializzazione in psicoterapia cognitiva a Como. La sua esperienza professionale include il lavoro in varie strutture, come l’ospedale Buzzi di Milano e la Nostra famiglia di Bosisio Parini nel comune di Vimercate.

Come dirigente, si occupa di progettazione e sviluppo di servizi per la tutela dei minori, il disagio giovanile, la violenza di genere, la psicologia ospedaliera, la prevenzione e la promozione della salute. Inoltre, è referente per i tirocini degli psicologi e le attività di tutoraggio nella specializzazione in psicoterapia.