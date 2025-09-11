Nuova presidenza Enpaf: Maurizio Pace guida il cambiamento

Roma ha assistito a un cambiamento significativo con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti. Sono stati scelti otto membri, quattro titolari e quattro non titolari, insieme al nuovo Collegio sindacale. Questo segna la fine dell’era di Emilio Croce, che ha passato 40 anni nella gestione dell’ente, di cui 33 come presidente.

Maurizio Pace, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento e segretario Fofi, assumerà il ruolo di presidente. La sua elezione era stata anticipata con la presentazione di una lista unitaria. Gli altri membri del nuovo CdA includono Eugenio Leopardi, Rachele Aspesi, Vincenzo D. Lozupone come titolari, e Paolo Savigni, Vincenzo Santagada, Luciano Diomedi e Daniela Cremona come non titolari. Il Collegio sindacale è composto da Alessandro Somacal e Domenico Di Tolla, con Silvio di Giuseppe e Giulio Mignani come supplenti.

Nel voto, Savigni ha ottenuto il maggior numero di preferenze, seguito da Pace e Aspesi. Pace ha già presentato le sue linee programmatiche, evidenziando l’importanza di un processo di riforma per garantire un solido rapporto di fiducia tra le generazioni di farmacisti, ponendo attenzione all’equilibrio sociale e alla stabilità economica dell’ente.

Pace ha espresso gratitudine a Croce e al precedente CdA per una gestione prudente, sottolineando la necessità di interventi strutturali per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Ha inoltre messo in evidenza i cambiamenti rapidi nel mondo del lavoro e la necessità di adattare la figura del farmacista a un contesto in evoluzione, suggerendo che ora è il momento di affrontare importanti riforme.