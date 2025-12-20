Nuova presidentessa per la Consulta immigrati a Carrara

La consulta dei Cittadini immigrati ha una nuova presidentessa, Marinela Cuni, di origine albanese, scelta dai componenti dell’organismo dedicato agli stranieri. Ad affiancarla nel ruolo di vicepresidente ci sarà Momar Tall.

Il compito della consulta sarà quello di essere un luogo di partecipazione su temi e argomenti che riguardano le comunità dei cittadini immigrati che vivono in città, dando voce e favorendo l’incontro e il dialogo tra soggetti di diverse culture attraverso il confronto e l’informazione reciproca.

La consulta avrà suoi interlocutori privilegiati nelle altre consulte già costituite, come la consulta delle Persone con disabilità, la consulta Anziani, la consulta delle Politiche giovanili e la commissione ‘Progetto donna’ per le pari opportunità.

Marinela Cuni ha affermato di essere felice e orgogliosa della nomina e che il ruolo di questa consulta sia molto importante, perché potrà favorire il dialogo e l’integrazione, e che ascoltare, collaborare e condividere saranno le parole chiave che guideranno il loro lavoro.

La vicesindaca Roberta Crudeli ha aggiunto che dopo oltre dieci anni, Carrara torna ad avere una consulta dei Cittadini immigrati, e che si tratta di uno strumento pratico e concreto di accoglienza e integrazione.

Il Comune mette a disposizione un luogo di confronto e condivisione e che le consulte sono posti privilegiati di ascolto, ma anche per mettere in pratica politiche attive sul territorio.

Il nuovo organo sarà dedicato agli stranieri che vivono in città e punta a offrire loro opportunità di dialogo con la rete cittadina e con i rappresentanti delle altre consulte, oltre a una valida forma di rappresentanza negli organi comunali e nelle istituzioni.