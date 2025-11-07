Nuova presidente della Consulta degli Immigrati a Napoli

NAPOLI. Niroshika Lidia Gurusinghe è stata eletta nuova presidente della Consulta degli Immigrati del Comune di Napoli. A 35 anni, questa mediatrice culturale e attivista per i diritti degli immigrati rappresenta la comunità srilankese, la quale è risultata la più numerosa e radicata nel centro cittadino, secondo un recente rapporto di Caritas Migrantes. La sua nomina, avvenuta per mano dell’assessore al Welfare Luca Trapanese, avviene in un contesto in cui la Consulta è composta da oltre 30 associazioni che si occupano di immigrazione.

Lidia ha un lungo passato di impegno sociale, partecipando a eventi su intercultura e integrazione. Ricorda con rammarico il referendum recentemente svolto, che avrebbe consentito di abbassare il tempo di residenza necessario per ottenere la cittadinanza. Sottolinea come le leggi sull’immigrazione necessitino di una riforma seria, dato che molte di esse non riflettono più la realtà multiculturale dell’Italia.

Parlando delle difficoltà che affrontano i giovani immigrati, descrive un “limbo”: sono considerati stranieri in Italia e italiani nel paese d’origine. Anche la sua esperienza personale è stata segnata da episodi di razzismo e difficoltà burocratiche nell’ottenere la cittadinanza, processo che le ha richiesto sei anni.

Come presidente, Lidia intende ascoltare le varie voci presenti nella Consulta e lavorare su temi rilevanti come scuola, sanità e lavoro. Vuole dare supporto ai cittadini immigrati e proporre misure concrete al Comune per migliorare le politiche di inclusione.