Nuova pista aeroporto Firenze, approvazione e polemiche locali

Da stranotizie
Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera alla Valutazione di impatto ambientale per il progetto della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze. Toscana Aeroporti, società che gestisce lo scalo, ha accolto con entusiasmo la decisione, considerandola un passo fondamentale verso uno sviluppo sostenibile dell’aeroporto. L’azienda ha dichiarato che le misure incluse nel Masterplan sono state ritenute efficaci per ridurre gli impatti ambientali, auspicando un veloce completamento dell’iter autorizzativo.

In contrapposizione, il Comune di Sesto Fiorentino ha annunciato un ricorso al TAR. Il sindaco Lorenzo Falchi ha affermato che il decreto evidenzia criticità che non possono essere superate. Ha comunicato che nei prossimi giorni gli uffici saranno incaricati di preparare l’impugnazione e ha aggiunto che questa sarà una delle sue ultime azioni da sindaco, sottolineando che la battaglia continuerà con il supporto dell’intera giunta.

