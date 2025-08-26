Nuova piscina comunale: un sogno che diventa realtà

Sono iniziati i lavori per la costruzione della piscina comunale, un progetto atteso da tempo. L’amministrazione guidata da Ruggero Strano realizza così un sogno per la comunità. La struttura avrà anche un tetto amovibile, permettendo di utilizzarla come “lido” nei mesi estivi. Questo nuovo servizio rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di avvicinarsi all’acqua, ma anche un possibile impulso occupazionale per la zona.

Il sindaco Strano ha espresso la sua gioia per questa iniziativa: “Sono felice che finalmente la mia collettività possa usufruire di questo servizio, un passo in avanti anche per altre opere che in futuro stiamo realizzando e che completeremo spero in tempi brevi, affinché si possa avere una riqualificazione completa e accessibile per tutti.” Queste parole evidenziano l’intenzione dell’amministrazione di proseguire su questa strada, promuovendo iniziative che possano migliorare la qualità della vita dei residenti.