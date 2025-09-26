21.7 C
Nuova piattaforma italiana per film e serie TV gratuiti

Da StraNotizie
I servizi di streaming più conosciuti devono prestare attenzione a una nuova piattaforma che offre film e serie TV di qualità. Dopo una lunga giornata di lavoro, molti trovano piacere nel rilassarsi guardando le opere più celebri. Netflix e Prime Video hanno rivoluzionato il mercato, permettendo la visione on demand e sostituendo gran parte della televisione tradizionale.

Attualmente, le piattaforme principali per vedere film e serie TV sono Netflix, Prime Video, NOW e Disney+, ma ce ne sono molte altre che richiedono un abbonamento. Tuttavia, esiste una piattaforma italiana che consente di guardare film e serie TV gratuitamente e in modo legale. Si chiama Serially.

Serially è un servizio Avod (advertising-based video on demand), il quale permette di accedere ai contenuti senza abbonamento, ma con interruzioni pubblicitarie. Questa scelta è dovuta alla necessità di sostenere l’industria cinematografica, soprattutto in un contesto in cui i prezzi degli altri servizi stanno aumentando.

La piattaforma ha ottenuto il riconoscimento dal Consiglio internazionale del cinema e della televisione, in collaborazione con l’Unesco, che ha deciso di patrocinare questo progetto innovativo. Serially si distingue per la qualità del suo catalogo e per un modello di business in grado di attrarre investimenti pubblicitari.

I contenuti possono essere accessibili tramite un sito web, app per iOS e Android, e su smart TV con piattaforme come Samsung TV Plus, LG Channels e Xiaomi TV+. Si consiglia di esplorare il catalogo di Serially, che include anche interessanti documentari italiani.

